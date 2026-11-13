Cum își petrec românii timpul liber: doar 23% au mers la teatru, 17% la bibliotecă. Ce activitate este în top

Aproape opt din zece români nu au mers la teatru în 2025, iar 83% nu au trecut pragul unei biblioteci pentru a citi sau a împrumuta cărți. În schimb, vizitarea monumentelor istorice a devenit una dintre activitățile culturale preferate, numărul celor care aleg astfel de experiențe fiind de peste două ori mai mare decât în urmă cu un deceniu. Cifrele apar în noul Barometru de Consum Cultural 2025 și arată diferențe importante între activitățile pe care românii le aleg ocazional și cele care fac parte din viața lor de zi cu zi.

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