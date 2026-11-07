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Politică

Cum l-a găzduit familia Harris pe Carol I la Constanța: o scrisoare din 1879, prezentată de MINAC

e Scris de editor
Cum l-a găzduit familia Harris pe Carol I la Constanța: o scrisoare din 1879, prezentată de MINAC
Aosom
Când principele Carol I a ajuns la Constanța în 1879, gazda sa a fost un manager britanic, Edward Harris. Primirea a însemnat o casă reorganizată, copii găzduiți pentru câteva zile la cunoscuți și un bucătar adus de la București. Detaliile apar într-o scrisoare adresată de Harris mamei sale, readusă în atenție de Muzeul de Istorie […] The post Cum l-a găzduit familia Harris pe Carol I la Constanța: o scrisoare din 1879, prezentată de MINAC appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online

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