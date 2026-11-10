Cum le-a răspuns Nicușor Dan celor care l-au votat președinte și cereau ca el să sprijine un guvern PNL -USR, fără PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți, 10 noiembrie, că le este recunoscător celor care l-au votat, dar a precizat că „e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD”.

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