 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum le-a răspuns Nicușor Dan celor care l-au votat președinte și cereau ca el să sprijine un guvern PNL -USR, fără PSD

v Scris de vlad chirea (foto), redacția libertatea
Cum le-a răspuns Nicușor Dan celor care l-au votat președinte și cereau ca el să sprijine un guvern PNL -USR, fără PSD
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți, 10 noiembrie, că le este recunoscător celor care l-au votat, dar a precizat că „e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech