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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cum moare un popor fără să fie învins!

i Scris de iulian gavriluta
Cum moare un popor fără să fie învins!
Aosom
„O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire.” (Nicolae Iorga) Cuprins: 1. Pierderea instinctului statal 2. Pierderea instinctului uman 3. Responsabilitatea noastră față de înaintași și față de urmași 4. În loc de […]

Sursa: News Buzau

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