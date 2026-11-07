Cum moare un popor fără să fie învins!

„O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire.” (Nicolae Iorga) Cuprins: 1. Pierderea instinctului statal 2. Pierderea instinctului uman 3. Responsabilitatea noastră față de înaintași și față de urmași 4. În loc de […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗