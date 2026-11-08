 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc

r Scris de raluca stepanov
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Aosom
O femeie divorțată trebuie să fie numită „doamnă” sau „domnișoară”? Deși cele două formule de adresare au fost asociate, în mod tradițional, cu starea civilă, regulile de politețe actuale pun accentul mai degrabă pe respectul față de interlocutoare decât pe situația sa personală.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech