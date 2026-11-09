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Politică

Cum (ne) afectează sărăcia somnul de zi cu zi

f Scris de florian saiu
Cum (ne) afectează sărăcia somnul de zi cu zi
Aosom
Pe lângă violența fizică, violența economică tinde să aibă un mare impact asupra calității somnului. Aspecte tulburătoare au fost revelate de Sidarta Ribeiro, profesor de neuroștiințe și autor al lucrării Oracolul nopții. Istoria și știința viselor (Humanitas, 2025).

Sursa: Jurnalul Ro

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