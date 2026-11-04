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Politică

Cum pot companiile industriale să identifice din timp problemele echipamentelor?

p Scris de publicitate
Cum pot companiile industriale să identifice din timp problemele echipamentelor?
Aosom
Un motor electric care acționează o pompă sau un transportor poate părea că funcționează normal din exterior timp de multe săptămâni, în timp ce în interior are loc deja o abatere mecanică. De cele mai multe ori, primul semnal vizibil al unei probleme reale apare sub forma unei opriri neplanificate, moment în care defecțiunea este deja avansată și costul reparației a crescut considerabil.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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