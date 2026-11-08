Cum pot obține ajutor de la stat pentru încălzire românii cu venituri mici. Cererile se depun până pe 20 noiembrie.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a transmis că încurajează persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale să depună cât mai curând cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, astfel încât să poată beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie 2026, prima lună a sezonului rece 2026–2027.

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