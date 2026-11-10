Cum s-a încheiat prima zi de negocieri la Abu Dhabi: „În următoarele 24 de ore nu se va decide nimic”. Echipele din Kiev, Moscova și Washington își vor continua discuțiile miercuri

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-a încheiat după aproximativ patru ore. Discuțiile urmează să fie reluate miercuri, iar printre subiectele abordate se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina, o eventuală încetare a focului și viitoarea arhitectură de securitat

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