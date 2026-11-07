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Politică

Cum să îți îngrijești mușcatele iarna ca să înflorească din nou primăvara. O simplă greșeală le poate distruge

a Scris de ana tet
Cum să îți îngrijești mușcatele iarna ca să înflorească din nou primăvara. O simplă greșeală le poate distruge
Aosom
Mușcatele care au umplut balcoanele și terasele de flori toată vara pot înflori la fel de frumos și anul viitor, fără să fie nevoie să cumperi alte plante. Dar nu este suficient să le muți în casă când vine frigul. Locul în care le păstrezi, temperatura și mai ales cantitatea de apă pe care o primesc pot face diferența dintre o plantă sănătoasă și una care nu mai rezistă până în primăvară. Specialiștii explică și de ce unele mușcate trebuie udate doar o dată pe lună, în timp ce altele au nevoie de mai multă atenție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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