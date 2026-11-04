• pe timp de noapte, oamenii legii au luat la rând unitățile asigurate cu pază și au verificat dacă sunt respectate prevederile legale • au fost controlate 25 de obiective asigurate cu pază, iar 21 de agenți de securitate au fost verificați și instruiți • au fost aplicate cinci sancțiuni în valoare de peste 20.000 lei Articolul Cum se asigură paza obiectivelor și valorilor! Agenți de securitate vizitați de polițiști apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗