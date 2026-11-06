 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum se stabilește salariul minim și de ce suma aprobată poate fi diferită de calcul

t Scris de tudor dima
Cum se stabilește salariul minim și de ce suma aprobată poate fi diferită de calcul
Aosom
Salariul minim pornește de la un calcul și discuții cu sindicatele și patronatele, dar suma obligatorie este cea aprobată de Guvern.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech