Cum verifici vechimea în muncă și cât vei avea pensia. Totul se poate face online, de pe telefon. Explicaţiile şefei Casei de Pensii

Românii care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii, când pot ieși la pensie și ce sumă ar putea încasa lunar au la dispoziție o soluție online. Prin aplicația MyCNPP, dezvoltată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), utilizatorii pot verifica stagiul de cotizare, pot consulta informațiile despre activitatea profesională […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗