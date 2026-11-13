 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum verifici vechimea în muncă și cât vei avea pensia. Totul se poate face online, de pe telefon. Explicaţiile şefei Casei de Pensii

a Scris de andreea vlad
Cum verifici vechimea în muncă și cât vei avea pensia. Totul se poate face online, de pe telefon. Explicaţiile şefei Casei de Pensii
Aosom
Românii care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii, când pot ieși la pensie și ce sumă ar putea încasa lunar au la dispoziție o soluție online. Prin aplicația MyCNPP, dezvoltată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), utilizatorii pot verifica stagiul de cotizare, pot consulta informațiile despre activitatea profesională […]

Sursa: National - Ziarul National

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →