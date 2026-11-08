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Politică

Cum vrea America să izoleze Iranul: grup de lucru special pentru blocarea rutelor terestre

m Scris de marina constantinoiu
Cum vrea America să izoleze Iranul: grup de lucru special pentru blocarea rutelor terestre
Aosom
Armata americană a anunţat că prevede crearea unui grup de lucru în vederea blocării rutelor terestre spre Iran, pe unde sunt transportate - potrivit ei - arme şi mărfuri ilegale, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Sursa: Digi24

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