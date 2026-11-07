 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum vrea Melenchon, liderul extremei stânga din Franța să câștige alegerile prezidențiale. „Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”

c Scris de catalina sirbu
Cum vrea Melenchon, liderul extremei stânga din Franța să câștige alegerile prezidențiale. „Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”
Aosom
Liderul partidului La France Insoumise (LFI, Franța Nesupusă, stânga radicală), Jean-Luc Mélenchon, și-a expus sâmbătă programul cu care se va prezenta la alegerile prezidențiale din primăvara viitoare, criticând NATO și „războaiele americane”, și promițând o relansare bazată pe măsuri de stimulare a economiei, transmite Reuters.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech