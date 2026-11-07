Cum vrea Melenchon, liderul extremei stânga din Franța să câștige alegerile prezidențiale. „Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”

Liderul partidului La France Insoumise (LFI, Franța Nesupusă, stânga radicală), Jean-Luc Mélenchon, și-a expus sâmbătă programul cu care se va prezenta la alegerile prezidențiale din primăvara viitoare, criticând NATO și „războaiele americane”, și promițând o relansare bazată pe măsuri de stimulare a economiei, transmite Reuters.

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