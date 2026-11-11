Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic

În cadrul discuțiilor privind garanțiile de securitate, Ucraina a solicitat aliaților occidentali să acorde sprijin financiar pentru întreținerea unei armate cu un efectiv de 800.000 de persoane, a declarat pentru AFP o sursă ucraineană de rang înalt. Potrivit acestuia, Kievul se așteaptă să primească fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei pe o perioadă de cel puțin 10 ani după încheierea războiului, pentru a preveni orice nouă invazie din partea Rusiei.

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