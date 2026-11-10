Curierii Just Eat au intrat în grevă fără preaviz, la Zurich. De ce sunt nemulțumiți

Curierii Just Eat din Zurich au intrat în grevă pe 8 noiembrie, protestând împotriva tranziției de la angajare cu contract la plata per livrare, o schimbare ce afectează circa 700 de angajați, transmite Blick.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗