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Politică

Curierii Just Eat au intrat în grevă fără preaviz, la Zurich. De ce sunt nemulțumiți

m Scris de mihai toma
Curierii Just Eat au intrat în grevă fără preaviz, la Zurich. De ce sunt nemulțumiți
Aosom
Curierii Just Eat din Zurich au intrat în grevă pe 8 noiembrie, protestând împotriva tranziției de la angajare cu contract la plata per livrare, o schimbare ce afectează circa 700 de angajați, transmite Blick.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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