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Politică

Cursa pentru succesiune a început. Trump își caută încă moștenitorul, dar Vance a furat startul

a Scris de alexandru dănciulescu
Cursa pentru succesiune a început. Trump își caută încă moștenitorul, dar Vance a furat startul
Aosom
Alegerile de marți au deschis în Partidul Republican o dispută pe care nimeni nu o mai putea amâna: cine va prelua moștenirea politică a lui Donald Trump. Președintele ia în calcul variante, dar nu vrea să-și anunțe încă favoritul, iar vicepreședintele JD Vance a făcut deja prima mișcare.

Sursa: Jurnalul Ro

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