Cursa pentru succesiune a început. Trump își caută încă moștenitorul, dar Vance a furat startul

Alegerile de marți au deschis în Partidul Republican o dispută pe care nimeni nu o mai putea amâna: cine va prelua moștenirea politică a lui Donald Trump. Președintele ia în calcul variante, dar nu vrea să-și anunțe încă favoritul, iar vicepreședintele JD Vance a făcut deja prima mișcare.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗