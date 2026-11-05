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Politică

Cursa pentru succesiunea lui Trump se relansează după rezultatul alegerilor din SUA. Cine l-ar putea înlocui pe actualul președinte

d Scris de daniel groza
Cursa pentru succesiunea lui Trump se relansează după rezultatul alegerilor din SUA. Cine l-ar putea înlocui pe actualul președinte
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Înfrângerea usturătoare a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului slăbește poziția lui JD Vance, considerat până acum principalul favorit pentru nominalizarea partidului în cursa prezidențială din 2028, și redeschide competiția pentru succesiunea lui Donald Trump. De cealaltă parte, democrații își consolidează propriile opțiuni, iar mai multe nume importante intră în calculele pentru Casa Albă.

Sursa: Ziare

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