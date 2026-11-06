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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Curtea de Apel critică Tribunalul în dosarul Georgescu: Judecătorii invocă autoritatea de lucru judecat pentru menținerea arestării

f Scris de florin pușcaș
Curtea de Apel critică Tribunalul în dosarul Georgescu: Judecătorii invocă autoritatea de lucru judecat pentru menținerea arestării
Aosom
Curtea de Apel București îi reproșează judecătorului de la prima instanță că ar fi ignorat autoritatea de lucru judecat a unor hotărâri definitive anterioare

Sursa: Stiri Pe Surse

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