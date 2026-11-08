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Politică

Cutremur în PNL! Liberalii au decis să-i dea în judecată pe Nicolae Ciucă, Lucian Bode și alți foști lideri. Contractele care au îngropat partidul în datorii

a Scris de alice draghici
Cutremur în PNL! Liberalii au decis să-i dea în judecată pe Nicolae Ciucă, Lucian Bode și alți foști lideri. Contractele care au îngropat partidul în datorii
Aosom
PNL a decis să-i dea în judecată pe Ciucă, Bode și alți foști lideri pentru contractele considerate defavorabile și datoriile partidului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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