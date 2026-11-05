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Politică

Cutremur în România, joi, 5 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul din această după-amiază și unde s-a produs

d Scris de dana arambescu
Cutremur în România, joi, 5 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul din această după-amiază și unde s-a produs
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Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs joi, la ora locală 14:49, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău, conform informațiilor transmise în timp real de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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