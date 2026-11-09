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Politică

Cutremur la conducerea Nvidia: CEO-ul Jensen Huang recunoaște că are o relație extraconjugală cu o persoană suspectată de legături de spionaj cu China

c Scris de claudiu râpan
Cutremur la conducerea Nvidia: CEO-ul Jensen Huang recunoaște că are o relație extraconjugală cu o persoană suspectată de legături de spionaj cu China
Aosom
Directorul General al Nvidia, Jensen Huang, a recunoscut recent că a avut o relație extraconjugală, în timp ce compania a anunțat o investigație privind rapoartele conform cărora acesta ar fi fost „ținta unui efort de spionaj străin”. Informația a fost confirmată de CNN, care subliniază implicațiile pe care acest scandal le-ar putea avea asupra uneia dintre cele mai valoroase companii din lume.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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