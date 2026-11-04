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Politică

Cutremurul politic american și unda de șoc de la București

h Scris de horia blidaru
Cutremurul politic american și unda de șoc de la București
Aosom
Alegerile pentru Congres au fost un referendum despre Trump. Nu doar pentru că, prin tradiție, alegerile de la mijlocul mandatului prezidențial sunt un test de popularitate pentru liderul de la Casa Albă.

Sursa: Adevarul

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