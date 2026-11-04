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Politică

„Da, sunt pro Georgescu, nu fanul său, și sunt pro corectitudine. Să fie un proces corect! Nici măcar nu există comparație între Călin Georgescu si Nicușor Dan. Primul este net superior intelectual și în plus, momentan, el nu a făcut niciun rău țării”

l Scris de lallananda
„Da, sunt pro Georgescu, nu fanul său, și sunt pro corectitudine. Să fie un proces corect! Nici măcar nu există comparație între Călin Georgescu si Nicușor Dan. Primul este net superior intelectual și în plus, momentan, el nu a făcut niciun rău țării”
Aosom
O comentatoare activă a vieții publice românești a comentat pe Facebook asupra discuțiilor din spațiul public pe tema cazului Călin Georgescu:„Mă întreabă unii: «Cristina, tu ești deșteaptă, cum poți să ții partea lui Călin Georgescu, care spune atât

Sursa: Yoga Esoteric

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