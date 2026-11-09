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Politică

Dacă Donald Trump va fi demis, Ucraina va da de greu. Omul care ar putea sta în calea ajutorului de care Kievul are nevoie

a Scris de alexandra pricop
Dacă Donald Trump va fi demis, Ucraina va da de greu. Omul care ar putea sta în calea ajutorului de care Kievul are nevoie
Aosom
Dmitro Kuleba a declarat că o preluare a puterii de către J.D. Vance reprezintă un scenariu mult mai nefavorabil pentru Kiev

Sursa: Stiri Pe Surse

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