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Politică

Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Cu realism, despre alegerile din America. Știrea despre „moartea politică” a lui Donald Trump este „mult exagerată”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Cu realism, despre alegerile din America. Știrea despre „moartea politică” a lui Donald Trump este „mult exagerată”
Aosom
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că înfrângerea republicanilor la alegerile americane din 3 noiembrie 2026 nu înseamnă sfârșitul influenței politice a lui Donald Trump. Într-o analiză transmisă printr-un comunicat de presă, Dungaciu e...

Sursa: Stiri Pe Surse

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