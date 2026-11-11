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Politică

Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Soldatul Svejk de la Cotroceni exprimă lipsa de viziune și de gândire strategică a României, slăbiciunea periculoasă care face din flexibilitatea diplomatică o veritabilă întoarcere a armelor”

l Scris de loredana codruț
Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Soldatul Svejk de la Cotroceni exprimă lipsa de viziune și de gândire strategică a României, slăbiciunea periculoasă care face din flexibilitatea diplomatică o veritabilă întoarcere a armelor”
Aosom
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică susținerea președintelui Nicușor Dan pentru Forumul EUROSFAT, acuzându-l de inconsecvență

Sursa: Stiri Pe Surse

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