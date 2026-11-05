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Politică

Dan Șucu, Rapid și copiii patronilor: Unde se termină dragostea părintească și începe favoritismul în afaceri?

a Scris de ana teșcan
Dan Șucu, Rapid și copiii patronilor: Unde se termină dragostea părintească și începe favoritismul în afaceri?
Aosom
Controversa provocată la Rapid de titularizarea și înlocuirea la pauză a lui Andrei Șucu, fiul acționarului majoritar Dan Șucu, readuce în discuție o dilemă care depășește cu mult lumea fotbalului: cât de departe poate merge un antreprenor pentru a-și sprijini propriul copil fără să afecteze principiile după care funcționează afacerea sa? Problema este cu atât …

Sursa: Hotnews

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