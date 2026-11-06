 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Dan Șucu: „România a reușit“. Acum, statul trebuie să țină pasul cu propriile companii

d Scris de dan popa
Dan Șucu: „România a reușit“. Acum, statul trebuie să țină pasul cu propriile companii
Aosom
„România a reușit” – omul de afaceri Dan Șucu spune că această propoziție nu este rostită suficient de către mediul de afaceri. Companiile, spune el, au ajuns deja în etapa următoare, dar statul, încă nu. Dan Șucu a făcut aceste declarații vineri, la Concordia Summit 2026, o conferință economică la nivel înalt organizată la București …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech