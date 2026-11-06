Dan Șucu: „România a reușit“. Acum, statul trebuie să țină pasul cu propriile companii

„România a reușit” – omul de afaceri Dan Șucu spune că această propoziție nu este rostită suficient de către mediul de afaceri. Companiile, spune el, au ajuns deja în etapa următoare, dar statul, încă nu. Dan Șucu a făcut aceste declarații vineri, la Concordia Summit 2026, o conferință economică la nivel înalt organizată la București …

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