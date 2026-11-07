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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor

c Scris de cristina stancu
Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor
Aosom
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, susține lansarea unui nou mecanism care să faciliteze accesul tinerilor la locuințe, după modelul programului „Prima Casă”, pe care îl consideră una dintre măsurile care au contribuit la revenirea încrederii în economie după criza financiară

Sursa: Adevarul

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