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Politică

Daniel Zamfir, atac la fosta conducere a Ministerului Economiei: „Au umplut ministerul cu <>”

e Scris de emanuel focșan
Daniel Zamfir, atac la fosta conducere a Ministerului Economiei: „Au umplut ministerul cu <>”
Aosom
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a acuzat fosta conducere USR a ministerului că s-a ocupat de numiri și schimbări de personal, în loc să sprijine antreprenorii și industria de apărare. În exclusivitate la Realitatea Plus, Zamfir a afirmat că rezultatul a fost o execuție bugetară foarte slabă, pentru că oamenii vechi, cu experiență, din minister au fost „exilați” în departamente fără legătură cu meseria lor.

Sursa: Realitatea

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