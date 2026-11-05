Doljul își reface stocul de demnitari la nivel central. După ce, recent, doi reprezentanți ai PNL, Nicolae Giugea și Flavius Sirop și – au părăsit funcțiile de conducere din administrația centrală, acum urcă în rang reprezentanții social-democraților. Prima numire din rândul organizației locale a PSD a fost făcută la Ministerul muncii Daniela Barbu, fost viceprimar al […] The post Daniela Barbu dă primăria pe minister appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗