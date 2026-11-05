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Politică

Daniela Barbu dă primăria pe minister

i Scris de indiscret
Daniela Barbu dă primăria pe minister
Aosom
Doljul își reface stocul de demnitari la nivel central. După ce, recent, doi reprezentanți ai PNL, Nicolae Giugea și Flavius Sirop și – au părăsit funcțiile de conducere din administrația centrală, acum urcă în rang reprezentanții social-democraților. Prima numire din rândul organizației locale a PSD a fost făcută la Ministerul muncii Daniela Barbu, fost viceprimar al […] The post Daniela Barbu dă primăria pe minister appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia

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