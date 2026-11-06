 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”

m Scris de mihaela cazacu
De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”
Aosom
Scandalul dintre Roxana Vașniuc și fostul său partener de viață, Ionuț Lorin, pare departe de a se încheia. Cei doi se află în continuare în proces de divorț, iar recent au ieșit la iveală noi declarații despre conflictul dintre ei. Vedeta a explicat de ce a apelat numărul de urgență 112 și susține

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech