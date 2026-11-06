De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”

Scandalul dintre Roxana Vașniuc și fostul său partener de viață, Ionuț Lorin, pare departe de a se încheia. Cei doi se află în continuare în proces de divorț, iar recent au ieșit la iveală noi declarații despre conflictul dintre ei. Vedeta a explicat de ce a apelat numărul de urgență 112 și susține

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