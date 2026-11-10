De ce a exclus Nicușor Dan varianta alegerilor anticipate: Ar fi dus la o prăbușire economică rapidă

Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, de la Palatul Cotroceni, că alegerile anticipate ar fi dus România într-o criză economică. Șeful statului a subliniat că agențiile de rating nu ar fi considerat benefic un nou ciclu electoral, la mijlocul mandatelor aleșilor.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗