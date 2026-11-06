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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De ce a mers USR „cu pâra” la UE pentru blocarea banilor din PNRR. Cezar Drăgoescu explică decizia partidului, după amendamentul Fritz

i Scris de ioan-radu gava
De ce a mers USR „cu pâra” la UE pentru blocarea banilor din PNRR. Cezar Drăgoescu explică decizia partidului, după amendamentul Fritz
Aosom
Cezar Drăgoescu și Val Vâlcu, dezbatere aprinsă despre amendamentul Fritz, Legea ANI și sesizarea Comisiei Europene privind fondurile PNRR ale României.

Sursa: Dcnews

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