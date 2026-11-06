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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De ce a promovat Remus Borza femei în funcții de conducere: Au mai mult curaj, viziune. Bărbații s-au puturoșit, s-au șmecherit

r Scris de roxana neagu
De ce a promovat Remus Borza femei în funcții de conducere: Au mai mult curaj, viziune. Bărbații s-au puturoșit, s-au șmecherit
Aosom
Avocatul Remus Borza a explicat de ce a promovat femei în funcție de conducere și a spus cine este femeia datorită căreia va fi salvat Liberty Galați, în primul rând.

Sursa: Dcnews

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