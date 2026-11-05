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Politică

De ce au pierdut republicanii alegerile din SUA. Cum au influențat inflația, benzina scumpă și războiul din Iran votul americanilor

d Scris de daniel mihai dragomir
De ce au pierdut republicanii alegerile din SUA. Cum au influențat inflația, benzina scumpă și războiul din Iran votul americanilor
Aosom
Inflația, benzina mai scumpă cu 38%, războiul din Iran și stagnarea pieței muncii. Analiștii explică de ce economia a influențat votul americanilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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