„Ce face o agenție de rating, și în asta își joacă credibilitatea, este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară”, a explicat Nicușor Dan. The post De ce crede Nicușor Dan că alegerile anticipate nu erau o soluție și ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗