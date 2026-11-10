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De ce crede Nicușor Dan că alegerile anticipate nu erau o soluție și ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei

a Scris de ana dima
De ce crede Nicușor Dan că alegerile anticipate nu erau o soluție și ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei
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„Ce face o agenție de rating, și în asta își joacă credibilitatea, este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară”, a explicat Nicușor Dan. The post De ce crede Nicușor Dan că alegerile anticipate nu erau o soluție și ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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