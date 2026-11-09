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De ce devine despărțirea cel mai periculos moment pentru o femeie abuzată. Explicațiile unui psihoterapeut, după atacul din Caracal

m Scris de mihai negrici
De ce devine despărțirea cel mai periculos moment pentru o femeie abuzată. Explicațiile unui psihoterapeut, după atacul din Caracal
Aosom
De ce își retrag victimele violenței domestice plângerile și de ce despărțirea poate deveni momentul cel mai periculos? Psihoterapeuta Roxana Burdușel explică, pornind de la cazul femeii înjunghiate de soț la Caracal, mecanismele psihologice ale abuzului.

Sursa: Adevarul

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