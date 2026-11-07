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Politică

„De ce e România percepută ca stat de mâna a doua?”. Petrișor Peiu, de la AUR, atacă puternic clasa politică de la București

a Scris de andreea vlad
„De ce e România percepută ca stat de mâna a doua?”. Petrișor Peiu, de la AUR, atacă puternic clasa politică de la București
Aosom
Petrișor Peiu atacă aspru direcția politicii românești, susținând, într-o postare pe Facebook, că guvernanții nu au o viziune strategică coerentă, acordă contracte uriașe netransparent și pun promovarea propriei imagini mai presus de interesele țării. În opinia sa, o atitudine servilă pe scena internațională nu poate compensa problemele interne din România și explică de ce țara […]

Sursa: National - Ziarul National

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