„De ce e România percepută ca stat de mâna a doua?”. Petrișor Peiu, de la AUR, atacă puternic clasa politică de la București

Petrișor Peiu atacă aspru direcția politicii românești, susținând, într-o postare pe Facebook, că guvernanții nu au o viziune strategică coerentă, acordă contracte uriașe netransparent și pun promovarea propriei imagini mai presus de interesele țării. În opinia sa, o atitudine servilă pe scena internațională nu poate compensa problemele interne din România și explică de ce țara […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗