De ce îmbătrânim în ritmuri diferite, deși avem aceeași vârstă

La o întâlnire de promoție, diferențele dintre colegi sar în ochi: unii par cu zece ani mai tineri, alții acuză probleme pe care ceilalți încă nu le au. Explicația ține doar parțial de genele moștenite. Felul în care acestea sunt activate sau dezactivate se schimbă pe parcursul vieții, sub influența alimentației, a somnului, a stresului și a mediului. În continuare, îți explicăm cum funcționează acest mecanism și unde poți interveni.

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