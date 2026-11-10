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Politică

De ce n-a vrut Nicușor Dan alegeri anticipate și a acceptat 5 luni un guvern interimar

r Scris de redacția libertatea, vlad chirea (foto)
De ce n-a vrut Nicușor Dan alegeri anticipate și a acceptat 5 luni un guvern interimar
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Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 10 noiembrie, că alegerile anticipate ar fi însemnat „retrogradare foarte rapidă și scădere bruscă a nivelului de trai”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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