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Politică

De ce Netanyahu poate rămâne premier, pe model Ilie Bolojan: criza politică ar putea duce la noi alegeri în Israel

m Scris de mihai cistelican
De ce Netanyahu poate rămâne premier, pe model Ilie Bolojan: criza politică ar putea duce la noi alegeri în Israel
Aosom
Israelul se îndreaptă spre o nouă criză după alegerile parlamentare, în care nici premierul B. Netanyahu sau principalul său adversar nu au obținut majoritatea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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