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Politică

De ce nu a reușit deocamdată statul român să o ajute pe românca condamnată în China. Ministrul Justiției: 'Nu avem un cadru legal să plătim prejudiciul'

a Scris de anca flondor
De ce nu a reușit deocamdată statul român să o ajute pe românca condamnată în China. Ministrul Justiției: 'Nu avem un cadru legal să plătim prejudiciul'
Aosom
Radu Marinescu a explicat faptul că România a început demersurile în cazul Alinei Apostol încă din anul 2019, însă nu poate să plătească sumele cerute de autoritățile chineze.

Sursa: Stiri Pe Surse

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