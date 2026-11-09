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Politică

De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele apropierii de PSD. S. Lăzăroiu: „S-a uitat și el cine are puterea”

ș Scris de ștefana radu
De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele apropierii de PSD. S. Lăzăroiu: „S-a uitat și el cine are puterea”
Aosom
Sociologul și politologul Sebastian Lăzăroiu a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, de ce nu-și dorește Nicușor Dan o alianță PNL-USR și care ar fi motivele apropierii președintelui de PSD.

Sursa: Digi24

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