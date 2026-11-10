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Politică

De ce piloții români au tras cu rachete și nu au folosit tunul F-16: Detalii din culisele misiunii cu dronele rusești

d Scris de daniel mihai dragomir
De ce piloții români au tras cu rachete și nu au folosit tunul F-16: Detalii din culisele misiunii cu dronele rusești
Aosom
Află cum au intervenit avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române pentru a doborî noile drone cu reacție Geran-4 pătrunse în spațiul aerian.

Sursa: Stiri Pe Surse

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