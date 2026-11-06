De ce să salvăm o clădire veche când avem nevoie de spitale și școli? Ce datorăm trecutului și viitorului

Un manuscris vechi nu încălzește o școală. O fațadă restaurată nu scurtează timpul de așteptare la medic. Când resursele sunt limitate, întrebarea este legitimă: de ce cheltuim pentru patrimoniu, dacă există nevoi atât de urgente? Răspunsul devine dificil atunci când înțelegem că unele lucruri pierdute astăzi nu vor mai putea fi recuperate, indiferent câți bani […] Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț Citește mai departe la sursa originală ↗