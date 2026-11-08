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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

De ce Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți în noiembrie

v Scris de valentina culin
De ce Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți în noiembrie
Aosom
Sfinții Mihail și Gavriil apar în fiecare biserică ortodoxă, chiar dacă puțini credincioși observă acest lucru. Chipurile lor sunt pictate pe ușile laterale ale altarului, ca niște paznici ai intrării. Mai mult, una dintre cele mai cunoscute chemări din Sfânta Liturghie, „Să luăm aminte!”, este legată de o veche povestire despre Arhanghelul Mihail. Sărbătoarea de […]

Sursa: National - Ziarul National

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