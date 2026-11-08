De ce Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți în noiembrie

Sfinții Mihail și Gavriil apar în fiecare biserică ortodoxă, chiar dacă puțini credincioși observă acest lucru. Chipurile lor sunt pictate pe ușile laterale ale altarului, ca niște paznici ai intrării. Mai mult, una dintre cele mai cunoscute chemări din Sfânta Liturghie, „Să luăm aminte!”, este legată de o veche povestire despre Arhanghelul Mihail. Sărbătoarea de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗