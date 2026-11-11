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Politică

De ce tac actorii în fața abuzurilor. Ce se întâmplă când cariera depinde chiar de cei pe care ar trebui să-i reclame. Lecțiile scandalului de la Teatrul Național

b Scris de bianca dobrescu
De ce tac actorii în fața abuzurilor. Ce se întâmplă când cariera depinde chiar de cei pe care ar trebui să-i reclame. Lecțiile scandalului de la Teatrul Național
Aosom
Scandalul de la Teatrul Național București, provocat de angajarea lui Felix Alexa, readuce în discuție teama artiștilor de a reclama abuzuri atunci când cariera lor depinde de oameni influenți. Actori și psihologi explică de ce victimele aleg să tacă.

Sursa: Adevarul

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